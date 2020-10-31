Минобороны Армении опубликовало видеоролик об опасности фосфорным боеприпасов для человека

Минобороны опубликовало видеоролик об опасности фосфорным боеприпасов для человека. Как сообщает Арменпресс, Минобороны отмечает, что фосфор может привести к повреждению костей и костного мозга, а также к отмиранию тканей.

Начальник отдела химической безопасности Сил радиационной, химической и биологической защиты Рафаэль Пнджоян отмечает, что белый фосфор может вызвать самовозгорание около 1300 градусов Цельсия.

«При сгорании образуется густой дым, имеющий удушающий эффект», - говорит Пнджоян.

Человек, попавший в зону поражения такой бомбы, может получить смертельные травмы, в частности, глубокие ожоги. Медицинский работник, который оказывает помощь и ухаживает за человеком, получившим ожог фосфором, должен быть обучен, иначе он тоже может получить ожог во время обработки ран.

«В случае использования такой бомбы следует как можно больше держаться подальше от места происшествия, а если это невозможно, следует укрыться в огнеупорных зданиях и держаться как можно дальше от легковоспламеняющихся предметов», - говорит Пнджоян.