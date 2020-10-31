ФФА требует исключить азербайджанский клуб «Карабах» из еврокубков

В течение последнего месяца Федерация футбола Армении подала в УЕФА и ФИФА многочисленные жалобы, связанные с воинственной риторикой, милитаристским поведением и антиармянскими публикациями разных представителей азербайджанского футбола. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, большинство этих жалоб в настоящее время расследуются Дисциплинарным комитетом по этике УЕФА.

Уже около месяца во всеуслышание говорится о милитаризованном и политизированном поведении представителей азербайджанского футбола, однако то, что сегодня распространилось в Интернете, является ужасным и нарушает все цивилизованные и моральные нормы.

Пресс-секретарь футбольного клуба «Карабах» Нурлан Ибрагимов на своей официальной странице в социальной сети разместил заявление, в котором буквально призвал к убийству всех армян - стариков, женщин, детей - без разницы. Он также оправдал тот факт, что Турция совершила геноцид против армян. Ибрагимов уже успел удалить свою запись, но, естественно, сотни пользователей прочли и сохранили ее.

Действия представителя азербайджанского клуба сложно описать словами. Это не одна из «обычных» публикаций азербайджанских футбольных чиновников, после которой ФФА потребовала не милитаризовать и не политизировать футбол. Это призыв к убийству, жестокой пропаганде этнического насилия, де-факто новому геноциду со стороны представителя клуба, который выступает в турнире под эгидой УЕФА.

УЕФА - это организация, которая постоянно проводит политику неполитизации футбола, исключения ксенофобии среди членов футбольной семьи и укрепления солидарности.

Недопустимому шагу Нурлана Ибрагимова должна быть дана соответствующая оценка со стороны УЕФА. Любой иной подход будет означать, что все те лозунги, которые применяются перед международными футбольными матчами, носят формальный характер.

Федерация футбола Армении направила в УЕФА соответствующую жалобу, потребовав сурово наказать как вышеупомянутого сотрудника, так и азербайджанский клуб - вплоть до исключения из еврокубков. Разжигание ненависти, призывы к насилию и ксенофобия должны быть искоренены в футболе, а во главу угла должны быть те ценности, которые приняты в европейской футбольной семье.