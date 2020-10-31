Глава МИД Канады подчеркивает важность внедрения международных верификационных механизмов 

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Канады Франсуа-Филиппа Шампаня с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном. Как сообщает Арменпресс, в своем микроблоге в Twitter Шампань написал, что подчеркивает важность внедрения международных верификационных механизмов в нагорно-карабахском конфликте.

«Я поговарил с Зограбом Мнацаканяном. Мы отдаем приоритет прекращению огня в Карабахе, чтобы положить конец человеческим жертвам и страданиям. Одним из важных приоритетов является создание сопредседателями Минской группы ОБСЕ верификационных механизмов. Внешние силы не должны вмешиваться в конфликт», - написал Шампань.