Капитан сборной Армении по футболу и полузащитник итальянского клуба «Рома» Генрих Мхитарян призвал международное сообщество признать независимость Арцаха и право народа Арцаха на самоопределение. Как сообщает Арменпресс, Мхитарян написал об этом на своей странице в Facebook.

«В связи с усилением эскалации конфликта, а также продолжающимися атаками на ни в чем не повинных мирных армянских жителей и угрозой их физического уничтожения мы призываем международное сообщество признать независимость Республики Арцах и ее право на самоопределение», - отметил Мхитарян.

Мхитарян также разместил свою фотографию со следующей записью: «Recognize me? Recognize Artsakh. I am Artsakh».