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Руководство Азербайджана не в состоянии выполнить взятые на себя обязательства. Пашинян

Руководство Азербайджана не в состоянии выполнить взятые на себя обязательства. Пашинян

Мирное население Арцаха является главной целью Азербайджана, и руководство Азербайджана не в состоянии выполнить взятые на себя обязательства.

Как  передает Арменпресс, об этом написал премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем микроблоге в Twitter. 

Премьер-министр напомнил, что, несмотря на достигнутую договоренность  о ненанесении ударов по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре, Азербайджан рано утром возобновил бомбардировки Шуши и Степанакерта.

«Руководство Азербайджана не в состоянии выполнить взятые на себя обязательства, а гражданское население Арцаха - его главный враг и основная цель», - написал премьер-министр. 

После того, как 30 октября на  встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана была достигнута договоренность о безоговорочном выполнении договоренностей о ненацеливании на гражданские инфраструктуры,  на рассвете 31 октября столицу Арцаха снова разбудили  взрывы  вражеских ракет. В 7:08 часов в городе раздались взрывы. В тот же момент сработал сигнал воздушной тревоги. На этот раз азербайджанскими войсками  был обстрелян центральный рынок Степанакерта. Была разрушена часть инфраструктуры общественного значения, в результате чего гражданскому населению был нанесен большой материальный ущерб. Следующий взрыв уничтожил жилой дом со всем имуществом. Прилегающие жилые районы  были частично повреждены.   Противник также  подверг  ракетному обстрелу и Шуши. Есть раненые среди мирного населения.


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