Руководство Азербайджана не в состоянии выполнить взятые на себя обязательства. Пашинян

Мирное население Арцаха является главной целью Азербайджана, и руководство Азербайджана не в состоянии выполнить взятые на себя обязательства.

Как передает Арменпресс, об этом написал премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем микроблоге в Twitter.

Премьер-министр напомнил, что, несмотря на достигнутую договоренность о ненанесении ударов по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре, Азербайджан рано утром возобновил бомбардировки Шуши и Степанакерта.

«Руководство Азербайджана не в состоянии выполнить взятые на себя обязательства, а гражданское население Арцаха - его главный враг и основная цель», - написал премьер-министр.

После того, как 30 октября на встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана была достигнута договоренность о безоговорочном выполнении договоренностей о ненацеливании на гражданские инфраструктуры, на рассвете 31 октября столицу Арцаха снова разбудили взрывы вражеских ракет. В 7:08 часов в городе раздались взрывы. В тот же момент сработал сигнал воздушной тревоги. На этот раз азербайджанскими войсками был обстрелян центральный рынок Степанакерта. Была разрушена часть инфраструктуры общественного значения, в результате чего гражданскому населению был нанесен большой материальный ущерб. Следующий взрыв уничтожил жилой дом со всем имуществом. Прилегающие жилые районы были частично повреждены. Противник также подверг ракетному обстрелу и Шуши. Есть раненые среди мирного населения.

Despite agreement reached not to target civilians & civilian infrastructure, since early morning #Azerbaijan resumed bombing of #Shushi & #Stepanakert. Azerbaijan leadership is not capable to fulfill its own commitments and #Artsakh civilian population is its main enemy & target. pic.twitter.com/ugC2gL2wmE