Утром Степанакерт подвергся обстрелу. Цель - вновь гражданская инфраструктура

СТЕПАНАКЕРТ, 31 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Вскоре после достижения договоренности о безоговорочном выполнении договоренностей, достигнутых между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана 30 октября о недопущении нанесения ударов по гражданской инфраструктуре, столицу Арцаха снова разбудил звук ракет противника.

Как сообщили «Арменпресс» в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах, в 7:08 утра в городе были слышны взрывы. В этот же момент сработал сигнал воздушной тревоги. На этот раз мишенью азербайджанцев стал центральный рынок Степанакерта. Была разрушена часть инфраструктуры общественного значения, в результате чего гражданскому населению был нанесен большой материальный ущерб.

Следующий взрыв разрушил дом со всем его имуществом. Частично повреждены соседние квартиры. По предварительным данным, жертв нет.

В ночь с 30 на 31 октября в целом обстановка в столичных регионах была относительно спокойной.