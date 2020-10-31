Армия обороны Арцаха уничтожила азербайджанскую машину с боеприпасами

СТЕПАНАКЕРТ, 31 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. В ночь с 30 на 31 октября подразделения Армии обороны Арцаха провели успешные оборонительные бои на северо-восточном, южном и юго-западном направлениях линии фронта. Повреждены один танк противника, 1 боевая машина пехоты и 5 беспилотников. Как сообщает "Арменпресс", об этом сообщает Министерство обороны Республики Арцах.

«Ночью продолжались разведывательные и противопожарные работы в районах дислокации групп противника. Одна машина противника, груженная боеприпасами, была уничтожена. Расстановка сил на всех направлениях линии фронта не изменилась. Части Армии обороны вели успешные оборонительные бои на северо-восточном, южном и юго-западном направлениях. Его войска повредили один танк противника, 1 боевую машину пехоты и 5 беспилотников.

Утром боевые действия возобновились на указанных направлениях. Помимо оборонительных рубежей, противник продолжает наносить удары по мирным населенным пунктам и объектам гражданской инфраструктуры. Противник применил оружие, содержащее химические элементы (белый фосфор), запрещенные международными конвенциями.

Оперативно-тактическая обстановка находится под контролем частей Армии обороны», - сказали в Минобороны.