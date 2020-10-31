В Женеве завершилась встреча глав МИД Армении и Азербайджана
00:21, 31 Октябрь, 2020
В Женеве завершилась встреча министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Об этом сообщила Арменпресс пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.
Встреча министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна с Байрамовым началась с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Женеве в 17:00 по ереванскому времени.
Перед этим Мнацаканян провел встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком.
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