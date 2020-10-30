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О'Брайен подтвердил привлечение Турцией наемников в войну в Нагорном Карабахе

О'Брайен подтвердил привлечение Турцией наемников в войну в Нагорном Карабахе

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен отметил, что, несмотря на опровержения Турции, есть много информации о том, что эта страна вовлекла сирийских наемников в войну в Нагорном Карабахе. Как сообщает Арменпресс, об этом О'Брайен сказал на встрече с представителями армянской общины в Лос-Анджелесе.

«Азербайджан использует нефтяные деньги для покупки военной техники. Он получает техническую помощь из Турции. Несмотря на опровержения Турции, в открытых средствах массовой информации появляются многочисленные сообщения о том, что Турция вовлекает сирийских наемников в конфликт», - сказал он.

О'Брайен добавил, что между Арменией и Азербайджаном были достигнуты три договоренности о прекращении огня по гуманитарным соображениям, которые не были соблюдены.

«Это война, которая является трагедией для людей, которые там живут», - отметил О'Брайен.


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