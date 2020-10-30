Министр обороны Армении обсудил с послом Франции ситуацию в зоне военных действий
Министр обороны Республики Армения Давид Тоноян 30 октября принял Чрезвычайного и Полномочного посла Франции в Республике Армения Джонатана Лакота.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью министерства обороны Армении, в ходе встречи была обсуждена ситуация в зоне военных действий.
Министр обороны представил факты привлечения иностранных военнослужащих, наемников, а также последствия нападения противника на мирные населенные пункты.
Давид Тоноян подчеркнул, что у армянских сил достаточно возможностей для уверенного выполнения поставленных перед ними задач, и соблюдение режима прекращения огня может быть обеспечено только в случае применения международных верификационных средств.
Посол Лакот, в свою очередь, отметил необходимость соблюдения договоренностей о прекращении огня и усилий для решения вопроса путем переговоров.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен