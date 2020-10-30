Военная агрессия Баку против Арцаха представляет угрозу безопасности всей Европы:бельгийский депутат

Министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян 28 октября принял члена Палаты представителей Федерального парламента Бельгии Жоржа Далмана.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Арцаха, Маилян поприветствовал бельгийского парламентария и высоко оценил его смелый шаг - посетить Арцах, чтобы находиться рядом с его народом в трудное время и из первых рук получить информацию о ситуации, сложившейся в результате вооружённой агрессии Азербайджана против Республики Арцах.

Масис Маилян отметил важность многолетней деятельности Жоржа Далмана, направленной на повышение осведомлённости об Арцахе, защиту и продвижение его интересов в бельгийском парламенте. В этом контексте министр иностранных дел поблагодарил бельгийского парламентария, в частности, за инициирование в Палате представителей Федерального парламента Бельгии резолюции, осуждающей военную агрессию против Республики Арцах и сопутствующие ей военные преступления Азербайджана, Турции и международных террористов, а также подчёркивающей необходимость гуманитарной помощи народу Арцаха.

В свою очередь Жорж Далман отметил, что целью его третьего визита в Арцах является ознакомление с ситуацией на месте, разделение трудностей, которые приходится преодолевать народу Арцаха, для последующего представления достоверной картины на различных европейских площадках. Бельгийский парламентарий подчеркнул, что военная агрессия против Арцаха и грубые нарушения норм гуманитарного права представляют серьезную угрозу безопасности не только Арцаха, но и всей Европы.

По просьбе Жоржа Далмана Масис Маилян подробно представил обстоятельства и последствия широкомасштабной военной агрессии, развязанной против Арцаха 27 сентября. Глава МИД отметил тяжелую гуманитарную ситуацию, сложившуюся в Арцахе в результате преднамеренных нападений на населенные пункты, гражданскую инфраструктуру и больницы, вследствие чего около 60 процентов населения республики было вынуждено покинуть места своего постоянного проживания. В этом контексте Масис Маилян высказался за необходимость привлечения специализированных международных гуманитарных организаций для преодоления кризиса.

Глава МИД подчеркнул, что в сложившейся ситуации международному сообществу следует предпринять действенные шаги по пресечению агрессии против Арцаха, снижению напряженности в зоне конфликта и созданию условий для мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта. В этом контексте в качестве наиболее эффективного средства Масис Маилян отметил международное признание независимости Республики Арцах, что станет четким сигналом для Азербайджана о недопустимости применения силы с целью захвата Республики Арцах, совершения преступлений против человечности и других международно противоправных деяний.

Жорж Далман поблагодарил за обстоятельное представление ситуации, заверив, что продолжит свои последовательные усилия по повышению информированности в Европе о ситуации в Арцахе, что заложит основу для практических шагов, направленных на прекращение насилия в Арцахе, разрешение сложной гуманитарной ситуации и установление стабильности в регионе.