Безопасность Вены не входит в логику моей работы, но потом пусть не говорят, что не предупреждали

Премьер-министр Никол Пашинян коснулся вопроса о том, что может ожидать Армения от ЕС, зная, что что некоторые страны ЕС блокируют санкции против Турции по другим вопросам.

«Мы стараемся возлагать свои надежды на собственные ресурсы и те страны, которые связаны с Арменией взаимными обязательствами. Вы спрашиваете меня о том, что происходит, и я отвечаю. Ибо то, о чем говорю я, Европейский союз должен делать не для нас. ЕС должен делать это для себя. Хочет делать, пусть делает, не хочет - пусть не делает. Я должен заботиться о безопасности Еревана, Армении и армянского народа, безопасность Вены не входит в логику моей работы. Но потом пусть никто не говорит, что не предупреждали.

Если смотреть в целом на то, что происходит в Европе в последние годы, то эта война началась в Европе уже давно и продолжается каждый день. Если вы не видите этого, если там не работает дальняя артиллерия, это не означает, что война еще не началась. Эта война идет.

Другое дело, что есть силы, которые знают следующее: Европа в течение около 60 лет живет в благополучии, и это благополучие мешает нам заметить войну, которая происходит сегодня в Европе, потому что преуспевающий человек склонен скорее руководствоваться логикой wishfull thinking до тех пор, пока бомбы не взорвутся во дворах, домах, и это открывает широкое поле для многих сил», - как сообщает Арменпресс, сказал Пашинян в интервью представителям ряда европейских СМИ.