В Париже задержали напавшего на полицейских мужчину с ножом
Полицейские задержали мужчину, который пытался наброситься на них с ножами в 15-м округе Парижа. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
"В полицию поступил вызов в связи с тем, что человек с ножом стучал в дверь своей соседки. Женщина была напугана и вызвала полицию. На место оперативно прибыли полицейские, они встретили мужчину во дворе дома. У него было два ножа. И он попытался наброситься на полицейских", — сказал собеседник агентства.
По его словам, инцидент произошел в 15-м округе Парижа около 15:00.
Мужчину задержали. В ходе инцидента раненых нет, добавил источник.
По всей территории Франции на максимально высоком уровне действует план по противодействию терроризму Vigipirate.
Его ввели накануне после нападения с ножом уроженца Туниса на людей около собора Нотр-Дам в Ницце. Три человека погибли, еще несколько получили ранения. СМИ писали, что две жертвы атаковавший обезглавил, при этом он повторял "Аллах акбар".
Президент Эммануэль Макрон назвал произошедшее терактом.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен