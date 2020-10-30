В Париже задержали напавшего на полицейских мужчину с ножом

Полицейские задержали мужчину, который пытался наброситься на них с ножами в 15-м округе Парижа. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

"В полицию поступил вызов в связи с тем, что человек с ножом стучал в дверь своей соседки. Женщина была напугана и вызвала полицию. На место оперативно прибыли полицейские, они встретили мужчину во дворе дома. У него было два ножа. И он попытался наброситься на полицейских", — сказал собеседник агентства.

По его словам, инцидент произошел в 15-м округе Парижа около 15:00.

Мужчину задержали. В ходе инцидента раненых нет, добавил источник.

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Его ввели накануне после нападения с ножом уроженца Туниса на людей около собора Нотр-Дам в Ницце. Три человека погибли, еще несколько получили ранения. СМИ писали, что две жертвы атаковавший обезглавил, при этом он повторял "Аллах акбар".

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