Директор МККК подчеркнул важность усилий по достижению прекращения огня

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 30 октября встретился в Женеве с директором Международного комитета Красного Креста Петером Маурером.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, центральной темой встречи была ситуация, сложившаяся в результате развязанной Азербайджаном широкомасштабной агрессии в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Министр иностранных дел Зограб Мнацаканян предоставил президенту МККК Петеру Мауреру подробную информацию о военных преступлениях Азербайджана и грубых нарушениях международного гуманитарного права, в том числе Женевской конвенции.

Министр Мнацаканян проинформировал своего собеседника о преднамеренных атаках азербайджанских вооруженных сил на мирное население Арцаха, нанесенном в результате этого ущербе, применении запрещенного международными конвенциями оружия, жестоком обращении с гражданским населением Арцаха, оказавшимся под его контролем, а также факты об унизительном обращении с военнопленными, пытках и убийствах.

Министр подчеркнул, что права человека и их защита универсальны, независимо от статуса территории, и любое иное толкование в этом отношении недопустимо.

Коснувшись дестабилизирующей политики Турции на Южном Кавказе и ее стремления превратить этот регион в очаг терроризма, министр иностранных дел подчеркнул, что прямое военное участие Турции в развязанной Азербайджаном войне, переброска иностранных террористов с Ближнего Востока представляет собой серьезную угрозу региональной и международной безопасности.

Стороны подчеркнули необходимость выполнения договоренностей о прекращении огня, достигнутых 10, 17 и 25 октября, а также мирного урегулирования конфликта в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Директор МККК подчеркнул важность дипломатических усилий для выполнения договоренностей о прекращении огня по гуманитарным соображениям.