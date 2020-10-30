7-8 солдат-срочников обратили в бегство атакующую азербайджанскую группу из 100 человек

На северном направлении арцахско-азербайджанской линии соприкосновения 7-8 солдат-срочников вместе со своими офицерами в результате трехчасового боя смогли обратить в бегство атакующую группу противника из 100 человек. Как сообщает Арменпресс, в репортаже Общественного телевидения Арцаха солдат-срочник рассказывает, что самые тяжелое нападение было 29 сентября, враг в тот день не ограничился артобстрелом.

«29 сентября около 15:00 часов диверсионная группа противника поднимается в направлении нашей позиции и хочет зайти на нашу позицию. Примерно через два-три часа боев противник обратился в бегство, оставив свое оружие и боеприпасы», - сказал солдат.

По его словам, не всем удалось спастись, в промежуточной зоне остались вражеские тела. Семь диверсантов были обезврежены в окопах и засыпаны землей примерно через месяц после атаки.

«В состав диверсионной группы входили не только азербайджанцы, но и люди разных национальностей, у них были военные билеты разных стран», - сказал солдат.