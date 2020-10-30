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В Женеве стартовала встреча глав МИД Армении и Азербайджана

В Женеве стартовала встреча глав МИД Армении и Азербайджана

В Женеве стартовала встреча министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

30 октября Мнацаканян также провел встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и личным представителем действующего председателя ОБСЕ.

Встреча с Байрамовым была назначена на 29 октября, но была отложена.


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