В Женеве стартовала встреча глав МИД Армении и Азербайджана
17:08, 30 Октябрь, 2020
В Женеве стартовала встреча министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.
30 октября Мнацаканян также провел встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и личным представителем действующего председателя ОБСЕ.
Встреча с Байрамовым была назначена на 29 октября, но была отложена.
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