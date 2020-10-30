МО Армении опубликовало видеозапись уничтожения азербайджанской диверсионной группировки

Министерство обороны Республики Армения опубликовало видеозапись уничтожения Азербайджанской диверсионной группировки.

Как передает «Арменпресс», видеозапись на своей странице в Facebook опубликовала пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.