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МО Армении опубликовало видеозапись уничтожения азербайджанской диверсионной группировки

МО Армении опубликовало видеозапись уничтожения азербайджанской диверсионной группировки

Министерство обороны Республики Армения опубликовало видеозапись уничтожения Азербайджанской диверсионной группировки.

Как передает «Арменпресс», видеозапись на своей странице в Facebook опубликовала пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.


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