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Арман Татоян представил послу ЕС в Армении факты зверств ВС Азербайджана

Арман Татоян представил послу ЕС в Армении факты зверств ВС Азербайджана

Защитник прав человека Армении Арман Татоян встретился с главой делегации Евросоюза в Республике Армения, послом Андреа Викторин. Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе по связям с общественностью аппарата Защитника прав человека Армении.

В ходе встречи Арман Татоян представил Андреа Викторин факты о зверствах и преступлениях, совершаемых азербайджанскими вооруженными силами в отношении мирных жителей, включая использование запрещенного оружия и разрушение гражданских инфраструктур.

Защитник проинформировал посла, что среди мирного населения Армении есть 2 убитых и 2 раненых, а также поврежденные дома. По данным Защитника прав человека Арцаха, в Арцахе не менее 40 убитых и более 120 раненых.

Стороны подчеркнули важность сотрудничества между двумя учреждениями и договорились углублять сотрудничество по вопросам прав человека.


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