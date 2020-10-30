Президент Армении Армен Саркисян направил Эммануэлю Макрону телеграмму соболезнования

Президент республики Армен Саркисян в связи с трагическим инцидентом в Ницце направил президенту Французской Республики Эммануэлю Макрону телеграмму соболезнования. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента.

“Я глубоко потрясен этим варварским актом, поразившим самое сердце Ниццы - Собор Богоматери. Армения решительно осуждает этот акт ненависти и нетерпимости. Выражаю искренние соболезнования Вам, народу Франции. В это трагическое время мы помним о жертвах и их семьях.

Терроризм, радикализм и фанатизм не имеют границ, они представляют серьезную угрозу для наших обществ. Мы должны объединить наши усилия для борьбы с этой катастрофой.

В это трудное время Армения и армянский народ едины с Францией и с ее народом. Мы всегда рядом. Давайте будем сильными и будем едины, чтобы защищать ценности мира, терпимость и свободы.

Желая дружелюбному французскому народу мужества, я уверен, что Франция, как и всегда, преодолеет и этот вызов”, - говорится в телеграмме президента.