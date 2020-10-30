СНБ вновь призывает не предоставлять другим лицам никакой информации о фронте и о тыле

Служба национальной безопасности Республики Армения сообщает, что некоторые армянские пользователи социальных сетей регулярно распространяют объявления с просьбой сообщать о ситуации на линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана, о текущих боевых действиях в Республике Арцах, о героических подвигах, происходящих на поле боя. В частности, пользователь Facebook Ваге Петросян, представляющийся проповедником, в одной из своих прямых трансляций попросил прислать ему “свидетельства” о солдатах на передовой, как они спасаются благодаря Богу.

“Еще раз напоминаем, что в условиях войны любая информация о линии фронта, тыла, передвижения войск, скопления людей, а также и любая, казалось бы, незначительная, недопустима для передачи другим лицам, так как такие данные могут быть использованы прямо или косвенно для совершения действий, наносящих ущерб безопасности Республики Арцах.

Мы еще раз призываем население при общениях в социальных сетях быть бдительными и воздерживаться от распространения информации, касающейся линии фронта”, - как сообщает «Арменпресс», предупреждает СНБ Армении.