Валери Буайе обеспокоена: турецкие националисты каждый день бросают перчатку властям Франции

Валери Буайе, депутат Парламента Франции, считает неприемлемым, что “турецкие националисты из-за всеобщего безразличия каждый день бросают перчатку властям Франции”. Как сообщает «Арменпресс», об этом депутат написала в своем микроблоге Twitter, а рядом с постом разместилa видеоматериал, на котором полиция пытается утихомирить группу турецких националистов. “Сегодня была очередь Дижона (город во Франции, в 326 км к юго-востоку от Парижа). Довольно”, - написала она.

29 октября Валери Буайе со своими подписчиками в социальных сетях поделилилась очередным видеоматериалом и сообщила, что турки напали на полицию во французском городе Вьен. “Турки напали на полицию, они хотели охотиться на армян, как они это сделали в 1915 году. Как долго Франция будет оставаться нейтральной? Как долго мы собираемся закрывать глаза на турецкий экспансионизм? Почему Франция не вводит жесткие санкции против Турции?” - написала она.