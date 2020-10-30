Время в Ереване: 11:07:36,   30 Октябрь

Опубликован видеоматериал уничтожения боеприпасов ВС Азербайджана

Опубликован видеоматериал уничтожения боеприпасов ВС Азербайджана

Опубликован видеоматериал об уничтожении боеприпасов ВС Азербайджана Армией обороны Арцаха. Как сообщает «Арменпресс», его опубликовало Общественное телевидение Арцаха.

В течение всей ночи на 30 октября подразделения Армии обороны Арцаха продолжали разведывательные и огневые работы в районах расположения групп противника, в результате чего было уничтожено большое количество боеприпасов и живой силы противника. После полуночи ВС Азербайджана попытались нанести новый удар в юго-восточном направлении, который был пресечен армейскими частями Армии обороны Арцаха. Войска противника пытались добиться успеха, и на северной части линии фронта, что также было пресечено. Азербайджан понес большие потери.

Противник продолжал атаковать и мирные населенные пункты.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


Также по теме


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации