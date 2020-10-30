Опубликован видеоматериал уничтожения боеприпасов ВС Азербайджана

Опубликован видеоматериал об уничтожении боеприпасов ВС Азербайджана Армией обороны Арцаха. Как сообщает «Арменпресс», его опубликовало Общественное телевидение Арцаха.

В течение всей ночи на 30 октября подразделения Армии обороны Арцаха продолжали разведывательные и огневые работы в районах расположения групп противника, в результате чего было уничтожено большое количество боеприпасов и живой силы противника. После полуночи ВС Азербайджана попытались нанести новый удар в юго-восточном направлении, который был пресечен армейскими частями Армии обороны Арцаха. Войска противника пытались добиться успеха, и на северной части линии фронта, что также было пресечено. Азербайджан понес большие потери.

Противник продолжал атаковать и мирные населенные пункты.