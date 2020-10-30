Сотрудники Службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха будут награждены: послание президента

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян направил послание по случаю Дня работника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Арцаха.

“Дорогие соотечественники!

Сегодня День сотрудника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах. В связи с этим подписаны указы о награждении группы людей высокими государственными наградами и присвоении им званий спасательной службы. Директору Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики, полковнику спасательной службы Карену Григорию Саркисяну присвоено звание генерал-майора службы спасения.

Родина ценит самоотверженное служение и профессиональный труд своих преданных сыновей. Так было, так будет и будет. В этот переломный для нашего народа момент, когда в Арцахе решается судьба и будущее всех армян, сотрудники службы продолжают на самом высоком уровне выполнять свои функции и свой священный долг перед Отечеством. Сожалению, что в эти дни при исполнении своих служебных обязанностей погибли Овик Агаджанян и Арут Атаджанян. В сердцах живущих их память будет бессмертна. Среди сотрудников структуры есть и раненые. Желаю им скорейшего выздоровления.

Дорогие друзья!

Мое самое большое желание и пожелание, чтобы отныне Вы свои служебные обязанности по защите населения выполняли бы только в мирных и безопасных условиях.

Мира и благополучия Вам, Вашим семьям и нашей Родине”, - говорится в послании президента Арцаха.