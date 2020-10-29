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Многие уже устремились в Арцах с большими и малыми отрядами, чтобы спасти Шуши от лап врага

Многие уже устремились в Арцах с большими и малыми отрядами, чтобы спасти Шуши от лап врага

В ответ на призыв президента Арцаха сегодня многие уже устремились в Арцах с большими и малыми отрядами. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян.

«Призыв президента Республики Арцах, прозвучавший сегодня из города Шуши, нашел большой отклик. Постоянные звонки поступают от многих наших соотечественников, проживающих в разных регионах Армении, в столице Ереване. Опасность, угрожающая армянскому городу-крепости, не только сильно их обеспокоила, но и, чтобы спасти его от лап врага, многие уже устремились в Арцах с большими и малыми отрядами. Только личный вклад каждого из нас может спасти Шуши и дать желаемый успех операции. Мы ждем…», - написал Погосян.


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