Ереван поддерживает размещение наблюдателей в Карабахе: глава МИД Армении

Ереван поддерживает размещение наблюдателей в Нагорном Карабахе. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

По словам главы МИД Армении, Ереван всегда поддерживал идею постоянного мониторинга режима прекращения огня, которая была предложена сопредседателями минской группы ОБСЕ после эскалации в апреле 2016 года. По его словам, Армения и Азербайджан согласились на расширение мониторинговой группы спецпредставителя председательствующей в ОБСЕ страны и создание механизма по расследованию случаев нарушения перемирия.

"Однако затем Азербайджан отказался выполнять эти договоренности. Это еще раз показывает, что ни вчера, ни сегодня Азербайджан не заинтересован в устойчивом и проверяемом перемирии. А наша точка зрения не изменилась, и мы поддерживаем размещение наблюдателей", - сказал Мнацаканян.

Он также отметил, что возможный миротворческий механизм в Нагорном Карабахе может включать только тех, кто занимает нейтральную позицию.

"Что можно подчеркнуть с самого начала: любой миротворческий механизм не может включать тех, кто на словах и деле действует не нейтрально, а как сторона в конфликте", - сказал Мнацаканян.

По его словам, "операция по поддержанию мира всегда была частью основных принципов и, следовательно, важным компонентом урегулирования конфликтов". "На данном этапе сложно предложить исчерпывающий перечень требований, связанных с миротворческой операцией", - отметил он.