Армения осуждает терроризм во всех его проявлениях: Пашинян направил соболезнования Макрону
Премьер-министр Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту Франции Эммануэлю Макрону в связи с террористическим нападением в Ницце. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании, в частности, говорится:
“Многоуважаемый господин президент,
Потрясен ужасным преступлением, совершенным в Ницце. Армения осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях. Для нас более чем очевидно, что экстремизм и фанатизм не имеют никакого оправдания или морального обоснования.
Народ Армении разделяет боль и гнев братского народа Франции, выражает искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших”.
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