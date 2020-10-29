Армения осуждает терроризм во всех его проявлениях: Пашинян направил соболезнования Макрону

Премьер-министр Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту Франции Эммануэлю Макрону в связи с террористическим нападением в Ницце. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании, в частности, говорится:

“Многоуважаемый господин президент,

Потрясен ужасным преступлением, совершенным в Ницце. Армения осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях. Для нас более чем очевидно, что экстремизм и фанатизм не имеют никакого оправдания или морального обоснования.

Народ Армении разделяет боль и гнев братского народа Франции, выражает искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших”.