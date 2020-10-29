МИД Армении оценил возможность посредничества Ирана в Карабахе

Минская группа ОБСЕ является единственным согласованным форматом по урегулированию кризиса в Нагорном Карабахе. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, комментируя предложения о посредничестве Ирана в урегулировании конфликта.

"Иран - очень важная страна в нашем регионе, и в отличие от Турции она занимает ответственную и конструктивную позицию, когда речь идет о региональной безопасности и мире. В то же время сопредседатели Минской группы - единственный согласованный на международном уровне формат посредничества и переговоров, роль которых была подтверждена в cовместном заявлении от 10 октября и последующих заявлениях от 17 и 25 октября", - заявил министр.