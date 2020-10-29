Анкара не беспристрастный игрок в контексте Нагорного Карабаха: глава МИД Армении

Анкара не беспристрастный игрок в контексте Нагорного Карабаха, такую политику поощрять не нужно. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил РИА Новости глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

"Турция рассматривает этот конфликт как возможность проецировать свое влияние на еще один соседний регион – Южный Кавказ. Такой политике использования конфликта и причинения огромных человеческих страданий народам региона ради проецирования своей власти следует противостоять, а не поощрять", - заявил Мнацаканян.

Так он ответил на вопрос о том, согласится ли Ереван на участие Турции в переговорах по Нагорному Карабаху.

По его словам, "никто, включая саму Турцию, не может сказать, что она действовала как беспристрастный или нейтральный игрок в контексте нагорно-карабахского конфликта".

"Именно Турция еще до того, как Азербайджан высказал свое мнение по этому поводу, отвергла призыв к немедленному прекращению боевых действий, выдвинутый 1 октября президентами США, России и Франции",- подчеркнул глава армянской дипломатии.