Борьба с международным террором требует объединения усилий всего мирового сообщества: Путин

Президент России Владимир Путин направил президенту Французской Республики Эммануэлю Макрону телеграмму, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями террористических нападений во Франции.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля, в телеграмме, в частности, отмечается: «Особое возмущение вызывает циничное и жестокое преступление, совершённое в стенах церкви. Мы в очередной раз убедились, что террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали. Очевидно, что борьба с международным террором требует реального объединения усилий всего мирового сообщества».

В.Путин подтвердил готовность российской стороны к самому тесному взаимодействию с французскими и другими зарубежными партнёрами на всех направлениях контртеррористической деятельности.

Президент Российской Федерации также подчеркнул, что россияне разделяют гнев и скорбь народа Франции, и передал слова самого искреннего сочувствия родным и близким погибших.