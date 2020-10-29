СМИ: полицейские застрелили вооруженного ножом человека в Авиньоне

Полицейские в городе Авиньон на юго-востоке Франции застрелили в четверг вооруженного ножом человека, который попытался напасть на них. Как передает Арменпресс, об этом сообщила радиостанция Europe 1.

По ее информации, мужчина, выкрикивая фразу "Аллах акбар" ("Аллах велик"), начал угрожать ножом прохожим и предпринял попытку напасть на стоявших поблизости сотрудников правоохранительных органов, которые были вынуждены открыть огонь на поражение. От полученных ранений злоумышленник умер на месте.

Это нападение было совершено примерно в 11:00 по местному времени (13:00 мск), спустя всего два часа после другого нападения с ножом, осуществленного в Ницце. Там неизвестный убил по меньшей мере трех прихожан храма Нотр-Дам, после чего был задержан полицией. В настоящее время он госпитализирован. Расследование по подозрению в совершении убийства с террористической целью поручено парижскому управлению по делам о терроризме, а также Главному управлению внутренней безопасности Франции.

Сейчас в Ницце ожидают прибытия президента республики Эмманюэля Макрона, который должен отправиться на место событий из кризисного штаба при МВД.