Высший духовный совет призывает международное сообщество принять меры по пресечению кровопролития

Высший духовный совет под председательством Его Святейшества Верховного Патриарха и Католикоса всех армян Гарегина II выступил с заявлением. «Арменпресс» представляет его.

“Вот уже месяц, как Республика Арцах противостоит крупномасштабному нападению азербайджанских вооруженных сил, в котором открыто участвует Турция, с участием как наемников международных террористических групп, так и спецподразделений турецкой армии, поставляя большое количество новейшего оружия. В этот период военно-политическое руководство Азербайджана, используя весь свой арсенал, в том числе и запрещенное на международном уровне оружие, наносит удары по населенным пунктам Арцаха, многим объектам здравоохранения, образовательным, культурным и религиозным учреждениям. Удар был нанесен и по Степанакертскому роддому, что является беспрецедентным поведением, поведением террористических групп. В священной борьбе за защиту Родины у нас есть сотни раненых и погибших воинов, в результате обстрелов населенных пунктов много раненых и пострадавших среди мирного населения.

За эти зверства против народа Арцаха президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, а также другие непосредственно вовлеченные военно-политические деятели, поддерживающие эти действия, должны предстать перед международными судами и привлечься к ответственности как организаторы преступлений против человечности.

Высший духовный совет призывает международное сообщество, в частности сопредседателей Минской группы ОБСЕ, придерживаться принципов мирного урегулирования конфликта, принимать более практические, эффективные и решительные меры для прекращения кровопролития, восстановления мира в регионе и самоопределения арцахских армян. Политика Азербайджана, направленная на решение арцахского вопроса военным путем и уничтожение армян Арцаха, лишний раз доказывает тот факт, что в составе Азербайджана для Арцаха не может быть гарантий безопасности.

Высший духовный совет высоко оценивает совместные усилия сопредседателей Минской группы по установлению и поддержанию режима прекращения огня по гуманитарным соображениям, который уже в третий раз открыто нарушается Азербайджаном. Мы полны надежд, что сопредседатели Минской группы найдут пути урегулирования нагорно-карабахского конфликта; невинные человеческие жизни не будут принесены в жертву только геополитическим интересам. Сегодня Арцах нуждается в гуманитарной поддержке всего мира.

Мы молимся, чтобы Господь благословил Армению и Арцах, нашу Родину, сохранил наш народ сильным и сплоченным, с надеждой и верой под покровительством Его всемогущей святой истины, укрепил руки наших отважных защитников Родины.

Да, сохранит Господь Милосердный мир во всем мире, свободном от ужасов войны, боли и печали”.