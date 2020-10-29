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Высший духовный совет призывает международное сообщество принять меры по пресечению кровопролития

Высший духовный совет призывает международное сообщество принять меры по пресечению кровопролития

Высший духовный совет под председательством Его Святейшества Верховного Патриарха и Католикоса всех армян Гарегина II выступил  с заявлением. «Арменпресс» представляет его.

“Вот уже месяц, как Республика Арцах противостоит крупномасштабному нападению азербайджанских вооруженных сил, в котором открыто участвует Турция, с участием как наемников международных террористических групп, так и спецподразделений турецкой армии, поставляя большое количество новейшего оружия. В этот период военно-политическое руководство Азербайджана, используя весь свой арсенал, в том числе и запрещенное на международном уровне оружие, наносит удары по населенным пунктам Арцаха, многим объектам здравоохранения, образовательным, культурным и религиозным учреждениям. Удар был нанесен и по Степанакертскому роддому, что является беспрецедентным поведением,  поведением террористических групп. В священной борьбе за защиту Родины у нас есть сотни раненых и погибших воинов, в результате обстрелов населенных пунктов много раненых и пострадавших среди мирного населения.

За эти зверства против народа Арцаха президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, а также другие непосредственно вовлеченные военно-политические деятели, поддерживающие эти действия, должны предстать перед международными судами и привлечься к ответственности как организаторы преступлений против человечности.

Высший духовный совет призывает международное сообщество, в частности сопредседателей Минской группы ОБСЕ, придерживаться принципов мирного урегулирования конфликта, принимать более практические, эффективные и решительные меры для прекращения кровопролития, восстановления мира в регионе и самоопределения арцахских армян. Политика Азербайджана, направленная на решение арцахского вопроса военным путем и уничтожение армян Арцаха, лишний раз доказывает тот факт, что в составе Азербайджана для Арцаха не может быть гарантий безопасности.

Высший духовный совет высоко оценивает совместные усилия сопредседателей Минской группы по установлению и поддержанию режима прекращения огня по гуманитарным соображениям, который уже в третий раз открыто нарушается Азербайджаном. Мы полны надежд, что сопредседатели Минской группы найдут пути урегулирования нагорно-карабахского конфликта; невинные человеческие жизни не будут принесены в жертву только геополитическим интересам. Сегодня Арцах нуждается в гуманитарной поддержке всего мира.

Мы молимся, чтобы Господь благословил Армению и Арцах, нашу Родину, сохранил наш народ сильным и сплоченным, с надеждой и верой под покровительством Его всемогущей святой истины, укрепил руки наших отважных защитников Родины.

Да, сохранит Господь Милосердный мир во всем мире, свободном от ужасов войны, боли и печали”.


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