Бывший министр финансов Армении Гагик Хачатрян освобожден под залог. Как передает «Арменпресс», адвокатская группа Гагика Хачатряна в связи с этим распространила заявление.

“Учитывая военное положение в Армении и в Арцахе, а также невозможность обеспечения присутствия Гагика Хачатряна на судебных заседаниях, обусловленных состоянием здоровья, в дополнение к тому обстоятельству, что эти тупиковые и неопределенные процессы могут стать критическими для жизни и здоровья Хачатряна, и он нуждается в немедленной медицинской помощи, сторона защиты представила ходатайство об освобождении Хачатряна под залог. Сторона защиты выражает удовлетворение тем, что на этот раз, справедливость оказалась превыше всего”.

В рамках дела, расследуемого в Специальной следственной службе, бывшему министру финансов Республики Армения, бывшему председателю КГД Гагику Хачатряну предъявлено обвинение по пункту 1 части 38-179 3 Уголовного кодекса РА (растрата в особо крупных размерах). Ущерб, нанесенный государству по уголовному делу, в размере 800 млн драмов был восстановлен.

Бывший чиновник обвиняется в злоупотреблении должностным положением и в растрате в особо крупном размере. Его племянник, который был высокопоставленным чиновником КГД, также обвиняется в особо крупной растрате. Хачатрян и его племянник были задержаны Службой национальной безопасности Армении вечером 27 августа.

Ранее в тот же день на территориях, принадлежащих Хачатрянам, были проведены обыски. Уголовное дело касается предполагаемого преступления, совершенного в период пребывания Гагика Хачатряна на должности. По предварительным данным, в КГД были зарегистрированы сотрудники, которым перечислялась зарплата, однако они на самом деле не выходили на работу.