Во Фресно некий мужчина нанес ножевые ранения трем мирным армянским демонстрантам

Вечером 28 октября мирная демонстрация в поддержку Армении и Арцаха на севере Фресно завершилась госпитализацией трех участников. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил американский телеканал “ABC30 news”. На пересечении улиц Blackstone и Nees, недалеко от торгового центра “River Park”, 150 армянских демонстрантов в рамках акции “Защитим Армению” заблокировали северное направление “Blackstone Street”.

По данным полиции, один из водителей вышел из машины, подошел к протестующим и начал говорить с ними. Катарина Меликян, участница акции, рассказала, что разгневанный водитель обвинял их и грозил повредить автомобили и убить протестующих. На видео, снятом одним из свидетелей, подозреваемый вначале начал рвать плакаты, а затем размахивал деревянной битой в направлении протестующих. Когда демонстранты попытались помешать его действиям, он внезапно вынул из кармана нож и стал наносить удары. Трое молодых людей в возрасте от 18 до 26 лет получили ранения: один в руку, другой в плечо, третий лишился пальца. Полиция Фресно арестовала подозреваемого, который обвиняется в нападении с применением смертоносного оружия. Демонстранты были шокированы, но заявили, что продолжат свои мирные протесты, чтобы привлечь внимание Америки к тому, что происходит на Южном Кавказе.