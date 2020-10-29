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У Азербайджана 6 854 погибших и новые потери в вооружении

У Азербайджана 6 854 погибших и новые потери в вооружении

В результате широкомасштабной агрессии и военных действий, развязанных Азербайджаном против Республики Арцах, потери Азербайджана в живой силе - 6 854.

Как передает «Арменпресс», Единая армянская информационная платформа опубликовала новые данные о потерях Азербайджана, согласно которым противник потерял в общей сложности 226 БПЛА, 16 вертолетов, 25 самолетов, 632 единицы бронетехники, 6 тяжелых огнеметных систем “ТОС”.


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