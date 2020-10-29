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Встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Женеве не состоится

Встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Женеве не состоится

Встреча в Женеве министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова, запланированная на 29 октября, не состоится.

Российские СМИ отмечают 30 октября как новую дату встречи.

О встрече, запланированной на 29 октября, 26 октября сообщили сопредседатели Минской группы ОБСЕ.


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