Встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Женеве не состоится

Встреча в Женеве министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова, запланированная на 29 октября, не состоится.

Российские СМИ отмечают 30 октября как новую дату встречи.

О встрече, запланированной на 29 октября, 26 октября сообщили сопредседатели Минской группы ОБСЕ.