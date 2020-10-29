Толпа турок ночью на улицах Лиона, угрожая армянам, устроила беспорядки

Во Франции толпа турецких националистов после нападений на мирных армянских демонстрантов, ночью выйдя на улицы Лиона, устроила беспорядки, озвучивала угрозы в адрес армян. Как сообщает «Арменпресс», турецкие националисты с флагом Турции в руках искали армян, высказывая различные угрозы.

Натали Бьянко, жительница Лиона, написала на своей странице в Facebook: “Всего за несколько минут мы увидели, как сотни молодых турок в центре города устроили беспорядки, разворачивали свои флаги, бейсбольные биты, шесты и дымовые шашки. Они штурмовали центр города с криками “Смерть армянам”, “Аллах Акбар” и другими лозунгами. Они явно искали драк, угрожая прохожим, осмелившимся на них взглянуть”.

Многие из собравшихся турок показывали знак серого волка, символа турецкого экстремистского национализма. Приехала полицейская машина. Очевидцы всего этого были шокированы этой “войной”, которая длилась полчаса.

В тот же день, утром 28 октября, во Франции во время мирной акции протеста армян на них напали турки, вооруженные молотками и ножами.