Я не просила быть армянкой, мне просто повезло: подарки, полученные Ким Кардашян

Известная звезда реалити-шоу Ким Кардашян еще раз доказала, что гордится своим армянским происхождением.

Как передает «Арменпресс», Кардашьян на своей странице в Instagram показала подарки, полученные ею в день рождения, в том числе и блузки, на которых написано: “Я не просила быть армянкой, мне просто повезло”.

Ким Кардашян показала это своим 190 млн последователей и добавила: “И это правда”.

Звезда реалити-шоу периодически делает комментарии в поддержку Армении и Арцаха.