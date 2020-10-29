29 октября на разных направлениях линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана продолжаются интенсивные военные действия.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян.

“Армия обороны Арцаха ведет ожесточенные бои в районах Аскерана: Аветараноц, Сгнах и Акнахбюр. Противник несет большие потери в живой силе”, - отметил Погосян.

После полуночи и ранним утром Азербайджан возобновил обстрел мирных населенных пунктов Республики Арцах. Степанакерт, Шуши и близлежащие мирные населенные пункты были подвергнуты ракетным ударам из систем залпового огня “Смерч”. Силы ПВО Армии обороны Арцаха уничтожили очередной ударный БПЛА “Байрактар”