Городской совет итальянского Азоло принял резолюция о признании независимости Арцаха

Городской совет итальянского Азоло принял резолюция о признании независимости Республики Арцах. Об этом в беседе с Арменпресс сообщила президент Союза армянских талантов Италии Валентина Караханян.

Горсовет принял резолюции единогласно.

Итальянская коммуна Черкьяра-ди-Калабрия 28 октября признала независимость Республики Арцах.