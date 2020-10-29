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Городской совет итальянского Азоло принял резолюция о признании независимости Арцаха

Городской совет итальянского Азоло принял резолюция о признании независимости Арцаха

Городской совет итальянского Азоло принял резолюция о признании независимости Республики Арцах. Об этом в беседе с Арменпресс сообщила президент Союза армянских талантов Италии Валентина Караханян.

Горсовет принял резолюции единогласно.

Итальянская коммуна Черкьяра-ди-Калабрия 28 октября признала независимость Республики Арцах. 


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