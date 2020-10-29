Байден призвал Трампа предпринять шаги для прекращения войны в зоне карабахского конфликта

Кандидат в президенты США Джо Байден призвал президента Дональда Трампа предпринять шаги для прекращения боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Арменпресс, Джо Байден выступил с заявлением в этой связи.

«После срыва прекращения огня, объявленного госсекретарем Помпео 25 октября, на народ Нагорного Карабаха надвигается масштабная гуманитарная катастрофа, который уже слишком сильно пострадал и нуждается в защите своей безопасности. После месяца боевых действий президенту Трампу давно пора напрямую обратиться к лидерам Армении, Азербайджана и Турции к немедленной деэскалации и прекращению продвижения азербайджанских войск в Нагорный Карабах.

Хотя Трамп на предвыборных митингах хвалится своим умением заключать сделки, ему только предстоит принять личное участие в том, что касается прекращения войны. Администрация должна в полной мере выполнить и не отказываться от требований в соответствии со статьей 907 Закона о поддержке свободы, чтобы остановить поставки военной техники в Азербайджан», - говорится в заявлении.

Отмечается, что Соединенные Штаты должны возглавить дипломатические усилия по прекращению боевых действий вместе с европейскими партнерами и добиваться международной гуманитарной помощи, с тем чтобы положить конец страданиям.