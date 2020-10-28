В направлении Бердзора армянские силы достигли позиционных успехов: бои продолжаются

В войне, развязанной Азербайджаном против Арцаха, подразделениям армянских вооруженных сил удалось добиться определенных позиционных улучшений в направлении Бердзора. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 28 октября заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«В течение дня азербайджанские вооруженные силы, а также поддерживающие их террористические группы, различные спецподразделения продолжали наступательные операции в направлении частей, расположенных вдоль границы с Арменией, а также с севера Арцаха до южного направления.

В южной части и в направлении Бердзора велись не масштабные боевые действия. Врагу не удалось продвинуться к Бердзору, несмотря на все его усилия. В этом направлении подразделениям наших Вооруженных сил удалось добиться определенных позиционных улучшений», - сказал Ованнисян.

Арцрун Ованнисян отметил, что в северном направлении враг в основном использовал ракетную артиллерию, в частности, в направлении Мартакерта и севернее.

«Бои продолжались и на южном направлении. Продолжались также работы по нейтрализации диверсионных групп в направлении ранее упомянутых сел. Эти действия носят локальный, медленный, неинтенсивный, но настойчивый характер», - сказал представитель Минобороны.