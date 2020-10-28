Главы МИД РФ и Франции обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

28 октября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром Европы и иностранных дел Французской Республики Жан-Ивом Ле Дрианом.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, в ходе беседы министры обстоятельно обсудили развитие ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта, выразили серьезную озабоченность в связи с непрекращающимися широкомасштабными боевыми действиями и призвали противоборствующие стороны к скорейшему и полному прекращению огня и деэскалации напряженности. Подчеркивалась безальтернативность дипломатического решения конфликта и необходимость дальнейших согласованных действий сопредседателей минской группы ОБСЕ. Были рассмотрены возможные сценарии дальнейшего развития ситуации.

С.В.Лавров и Ж.-И.Ле Дриан особо отметили важность проявления конфликтующими сторонами политической воли к прекращению боевых действий.