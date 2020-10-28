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Итальянская коммуна Черкьяра-ди-Калабрия признала независимость Республики Арцах

Итальянская коммуна Черкьяра-ди-Калабрия признала независимость Республики Арцах
Итальянская коммуна Черкьяра-ди-Калабрия признала независимость Республики Арцах. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на странице Союза армян Италии в Facebook.
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