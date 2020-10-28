Армения и Арцах, в отличие от Баку и Анкары, не принимают террористов, а борются против них: МИД

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян выступила с комментарием относительно заявления министерства обороны Турции. Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в заявлении говорится:

“Будучи не в состоянии скрывать неопровержимый факт внедрения международных террористов-джихадистов из Сирии и Ливии в южно-кавказский регион, Турция вновь прибегает к тактике дезориентации международного сообщества при помощи очевидно ложных и провокационных обвинений.

Утверждения министерства обороны Турции о том, что Армению и Арцах якобы поддерживают иностранные наемники, отражают бесчестную сущность военно-политического руководства Турции.

Армянская сторона выступает с позиций немедленного удаления террористических организаций с Южного Кавказа и решительного отвержения направленных на дальнейшую дестабилизацию региона действий Турции. Решительно осуждаем совместные старания спонсирующих терроризм Турции и Азербайджана по превращению этих стран в очаги международного терроризма и по распространению этой “чумы” по региону, противодействие чему требует тесного сотрудничества всех сил, заинтересованных в региональной безопасности.

Армения и Арцах, в отличие от двух наших соседей, не принимают у себя террористов, а борются против них”.