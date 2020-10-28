Большинство сирийских наемников отказываются ехать в Азербайджан, хотя соблазн велик: SOHR

По данным Сирийского центра исследований в области прав человека (SOHR), турецкое правительство завербовало 300 сирийских наемников для участия в войне в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана. Однако уже возникают трудности с их вербовкой. Информацию об этом, как сообщает «Арменпресс», распространил Сирийский центр исследований в области прав человека.

“Наемники в Азербайджане сталкиваются с трудностями, хотя соблазн ехать туда довольно велик. Сирийский наблюдательный центр по правам человека продолжает отслеживать переброску наемников турецким правительством в Азербайджан, куда в последние дни прибыла новая группа из 300 наемников.

У Турции есть проблемы с их вовлечением в карабахскую войну. Большинство боевиков отказываются воевать, потому что понимают, что окажутся в тяжелых условиях. “Это связано с большими человеческими потерями, а также с тем фактом, что многие боевики не знали, что азербайджанцы приверженцы шиизма”, - сообщает Сирийский центр исследований в области прав человека.

Центр отмечает, что в Азербайджан для участия в боевых действиях в зоне нагорно-карабахского конфликта было переброшено не менее 2 350 наемников, 320 из которых вернулись обратно, отказавшись от всего, включая и зарплату.