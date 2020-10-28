У Азербайджана 6 749 погибших и новые потери в вооружении

В результате широкомасштабной агрессии и военных действий, развязанных Азербайджаном с 27 сентября против Республики Арцаха, Азербайджан понес 6 749 потерь в живой силе.

Как передает «Арменпресс», Единая армянская информационная платформа опубликовала новые данные о потерях Азербайджана, согласно которым противник потерял в общей сложности 223 БПЛА, 16 вертолетов, 25 самолетов, 618 единиц бронетехники, 6 тяжелых огнеметных систем “ТОС”.

С 27 сентября, в течение военных действий, развязанных Азербайджаном при поддержке Турции и наемников-террористов против Республики Арцах, уже трижды - 10 октября при посредничестве России, 18 октября при посредничестве Франции и 26 октября при посредничестве США было заявлено о прекращении огня. Но через несколько минут после вступления договоренностей в силу Азербайджан нарушал их, предпринимая диверсионные атаки, обстреливая передовые позиции и мирные населенные пункты.