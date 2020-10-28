В результате ударов Азербайджана по Степанакерту и Шуши есть пострадавшие: подробности выясняются

Вооруженные силы Азербайджана обстреляли гражданские районы Степанакерта и Шуши, а также роддом Степанакерта, в результате чего есть пострадавшие. Об этом, как сообщает «Арменпресс», в своем микроблоге в Twitter написал Защитник прав человека Арцаха Артак Бегларян.

«Азербайджан нанес удар по гражданским районам Степанакерта и Шуши, что привело к большому количеству жертв и разрушений. Центральный родильный дом стал одной из мишеней, он разрушен. Детали уточняются”, - написал Бегларян.