Замминистра ИД Ирана вылетел в Баку для представления инициированной ими программы мира

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи вылетел в Баку в качестве спецпосланника для продвижения проекта урегулирования нагорно-карабахского конфликта, инициированного Ираном. Как передает Арменпресс, со ссылкой на агентство “IRNA”, в ходе визита запланированы обсуждения с официальными лицами Азербайджана. Арагчи заявил, что будут визиты и в те страны региона, которые могут помочь урегулировать конфликт. В ходе визитов будут представлены детали долгосрочной мирной инициативы Исламской Республики Иран.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф 27 октября в комиссии по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса ИРИ принял участие в обсуждении, посвященном развитиям вокруг Нагорного Карабаха. Он заявил, что Иран разработал проект для постоянного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, который должны представить в Баку, Ереване, Москве. Зариф добавил, что их очень беспокоит присутствие в регионе террористов-такфиров.