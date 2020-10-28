Президент Армен Саркисян поздравил президента Чехии по случаю национального праздника

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил президенту Чешской республики Милошу Земану поздравительное послание по случаю национального праздника страны - Дня государственности. Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, подчеркнув важность развития взаимовыгодных отношений с Чехией и высоко оценив сформировавшееся между двумя странами взаимное доверие, президент Армен Саркисян выразил готовность продолжить такой конструктивный диалог.

Президент республики коснулся также широкомасштабной военной агрессии, развязанной Азербайджаном против Республики Арцах и вовлеченности в нее Турции, продолжающейся уже в течение месяца.

“Мы высоко ценим резолюцию, принятую в октябре Палатой депутатов парламента Чехии, о вовлеченности правительств третьих стран, осуждающую переброску боевиков с других территорий в зону нагорно-карабахского конфликта. Сегодня, в это трудное для Армении и Арцаха время, когда наш народ сражается за жизнь, свободу и за родную землю, я уверен, что дружественная Чехия рядом с нами”, - говорится в поздравительном послании президента Саркисяна.