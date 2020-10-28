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Президент Армен Саркисян поздравил президента Чехии по случаю национального праздника

Президент Армен Саркисян поздравил президента Чехии по случаю национального праздника

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил президенту Чешской республики Милошу Земану поздравительное послание по случаю национального праздника страны - Дня государственности. Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, подчеркнув важность развития взаимовыгодных отношений с Чехией и высоко оценив сформировавшееся между двумя странами взаимное доверие, президент Армен Саркисян выразил готовность продолжить такой конструктивный диалог.

Президент республики коснулся также широкомасштабной военной агрессии, развязанной Азербайджаном против Республики Арцах и вовлеченности в нее Турции, продолжающейся уже в течение месяца.

“Мы высоко ценим резолюцию, принятую в октябре Палатой депутатов парламента Чехии, о вовлеченности правительств третьих стран, осуждающую переброску боевиков с других территорий в зону нагорно-карабахского конфликта. Сегодня, в это трудное для Армении и Арцаха время, когда наш народ сражается за жизнь, свободу и за родную землю, я уверен, что дружественная Чехия рядом с нами”, - говорится в поздравительном послании президента Саркисяна.


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