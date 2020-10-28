Новая кампания армян призывают SpaceX отменить сделку с Турцией: TechCrunch

Известное в техно мире издание “TechCrunch” коснулось электронных писем, адресованных SpaceX армянами из разных уголков мира. Сотрудники SpaceX буквально были затоплены электронными письмами, призывающими компанию отменить сделку с правительством Турции, и тем самым не содействовать режиму Эрдогана.

Как передает Арменпресс, в статье “TechCrunch” отмечается, что опасения обоснованы, и метод массовых сообщений по электронной почте на удивление эффективен.

Отправители писем отмечали, что они являются представителями армянства, рассеянного по всему миру, и стоят рядом с армянами, которые пострадали от авторитарного правления президента Турции Эрдогана и его действий в регионе.

SpaceX планирует запустить турецкий спутник Turksat-5A в течение ближайших двух месяцев, который будет работать для Европы, Азии и Ближнего Востока.

Было отмечено, что многие страны и правительства уже осудили поведение Турции, а некоторые компании остановили сделки с правительством Турции. “TechCrunch” выдвинул вопрос: “А SpaceX присоединится к ним?”.

К акции армян обратились и другие авторитетные СМИ и новостные агрегаторы.

Подготовила Анна Григорян